Maden göçüğü hakkında flaş gelişme

Palu ilçesi Kayaönü köyünde sabah saatlerinde özel bir şirkete ait krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında 4 işçi kaldı. Bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 işçi göçük altından çıkarılırken, 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada, “Palu ilçesi Kayaönü köyünde saat 10.04’te özel bir şirkete ait kroma madeni işletmesinde meydana gelen göçük olayında 4 işçi göçük altında kalmış olup, yapılan müdahale neticesinde 3 işçi kurtarılmıştır. 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam etmektedir” denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.