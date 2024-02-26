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Maden göçüğü hakkında flaş gelişme

Elazığ’ın Palu ilçesinde bir krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden 3’ü kurtarıldı, 1 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Maden göçüğü hakkında flaş gelişme mask
Maden göçüğü hakkında flaş gelişme
Maden göçüğü hakkında flaş gelişme
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Palu ilçesi Kayaönü köyünde sabah saatlerinde özel bir şirkete ait krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında 4 işçi kaldı. Bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 işçi göçük altından çıkarılırken, 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada, “Palu ilçesi Kayaönü köyünde saat 10.04’te özel bir şirkete ait kroma madeni işletmesinde meydana gelen göçük olayında 4 işçi göçük altında kalmış olup, yapılan müdahale neticesinde 3 işçi kurtarılmıştır. 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam etmektedir” denildi.

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26 Şub 2024 - 12:02 DHA Elaziğ/ Palu- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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