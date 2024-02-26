- Asayiş

Tartıştığı adamı silahla vurdu

Esenyurt'ta iş hanının güvenlik görevlisi, tartıştığı adamı silahla vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Tartıştığı adamı silahla vurdu mask
Tartıştığı adamı silahla vurdu
Tartıştığı adamı silahla vurdu
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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Meydanında bulunan bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre, iş hanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Erdal G. (35) ile iş hanına girmek isteyen Ferhat S. (34) arasında tartışma çıktı. Arbede bir süre devam etti. Büyüyen tartışmada Erdal G. kavga ettiği Ferhat S.'yi silahla vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Ferhat S., ambulansa hastaneye kaldırıldı. Ferhat S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ferhat S.'yi vuran güvenlik görevlisi Erdal G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tarafların tartışma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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26 Şub 2024 - 11:39 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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