Tartıştığı adamı silahla vurdu

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Meydanında bulunan bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre, iş hanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Erdal G. (35) ile iş hanına girmek isteyen Ferhat S. (34) arasında tartışma çıktı. Arbede bir süre devam etti. Büyüyen tartışmada Erdal G. kavga ettiği Ferhat S.'yi silahla vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Ferhat S., ambulansa hastaneye kaldırıldı. Ferhat S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ferhat S.'yi vuran güvenlik görevlisi Erdal G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tarafların tartışma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.