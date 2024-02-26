"1 maden işçisi kurtarıldı"

AFAD: Elazığ' ın Alacakaya bölgesinde bir maden ocağında göçük meydan gelmiş olup ilk belirlemelere göre 3 maden işçisi göçük altında kalmıştır.

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 1 maden işçisi kurtarılmış; 2 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.