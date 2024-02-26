Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; PKK/KCK-PYD/YPG içinde görev yapan 'Cudi' kod adlı Hüda El Tuma'nın, Barış Pınarı Harekatı alanında yer alan Mebruke'den Türkiye'ye geçiş yapma arayışında olduğu belirlendi. PKK'lı Hüda El Tuma, MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO)/askeri polisi tarafından yakalandı. Terörist El Tuma, Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri cezaevine gönderildi. 2019 yılında örgüte katılan teröristin, Haseke, Ayn el-Arab ve Şeddadi'de eğitimler aldığı, YPJ taburlarında faaliyet gösterdiği ve Barış Pınarı Harekatı döneminde Resulayn'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO'ya karşı cephede yer aldığı belirlendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.