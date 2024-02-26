- Asayiş

Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı terörist Hüda El Tuma, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sağladığı istihbaratla yakalandı.

Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; PKK/KCK-PYD/YPG içinde görev yapan 'Cudi' kod adlı Hüda El Tuma'nın, Barış Pınarı Harekatı alanında yer alan Mebruke'den Türkiye'ye geçiş yapma arayışında olduğu belirlendi. PKK'lı Hüda El Tuma, MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO)/askeri polisi tarafından yakalandı. Terörist El Tuma, Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri cezaevine gönderildi. 2019 yılında örgüte katılan teröristin, Haseke, Ayn el-Arab ve Şeddadi'de eğitimler aldığı, YPJ taburlarında faaliyet gösterdiği ve Barış Pınarı Harekatı döneminde Resulayn'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO'ya karşı cephede yer aldığı belirlendi.

# Terörist, sızmaya çalışan, Yakalandı, Suriye, Milli İstihbarat Teşkilatı, ile, Güvenlik, Göre, Türkiye, olduğu

26 Şub 2024 - 11:27 DHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL