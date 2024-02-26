26 Şub 2024 - 11:25 - Asayiş

İki grup arasında tekme tokat kavga

Silivri'de aralarında kadınlarında bulunduğu iki grup arasında çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Uzun süre devam eden kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.