- Asayiş

İki grup arasında tekme tokat kavga

Silivri'de aralarında kadınlarında bulunduğu iki grup arasında çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Uzun süre devam eden kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İki grup arasında tekme tokat kavga mask
İki grup arasında tekme tokat kavga
İki grup arasında tekme tokat kavga
Haber albümü için resme tıklayın

Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan Eski Festival Alanı'nda dün 18.30 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Aralarında kadınlarında bulunduğu gruptakiler tekme tokat birbirine saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

# Kavga, rekmetokat, olay, silivri, istanbul, Tokat, son, saldırdı

26 Şub 2024 - 11:25 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL