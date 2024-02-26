38'i çocuk, 90 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, 24 Şubat'ta saat 06.25'te Kuşadası ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu ihbarı aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ile bölgeye giden ekipler, lastik bottaki 19'u çocuk, toplam 49 kaçak göçmeni kurtardı. Yine aynı gün saat 21.00'de lastik bottaki 19'u çocuk, 41 kaçak göçmen kurtarıldı. 2'nci kurtarmadaki göçmenlerin Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlendi. Toplam 90 göçmen, Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.