38'i çocuk, 90 kaçak göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik, 24 Şubat'ta saat 06.25'te Kuşadası ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu ihbarı aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ile bölgeye giden ekipler, lastik bottaki 19'u çocuk, toplam 49 kaçak göçmeni kurtardı. Yine aynı gün saat 21.00'de lastik bottaki 19'u çocuk, 41 kaçak göçmen kurtarıldı. 2'nci kurtarmadaki göçmenlerin Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlendi. Toplam 90 göçmen, Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.