Çatılar uçtu, direkler devrildi

Derecik ilçesi Balkaya Mahallesi Akdemir köyünde, kuvvetli rüzgar etkili oldu. Yusuf ve Birin Şimşek kardeşlere ait 3 ahırın çatıları uçtu, duvarları kısmen yıkıldı. Ahırdaki hayvanlar son anda kurtarılırken, köydeki bazı elektrik direkleri de devrildi. Köylüler, yetkililerden destek istedi.