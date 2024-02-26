- Yaşam

Çatılar uçtu, direkler devrildi

Hakkari'de kuvvetli rüzgar etkili oldu; ahırların çatıları uçtu, elektrik direkleri devrildi.

Çatılar uçtu, direkler devrildi mask
Çatılar uçtu, direkler devrildi
Çatılar uçtu, direkler devrildi
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Derecik ilçesi Balkaya Mahallesi Akdemir köyünde, kuvvetli rüzgar etkili oldu. Yusuf ve Birin Şimşek kardeşlere ait 3 ahırın çatıları uçtu, duvarları kısmen yıkıldı. Ahırdaki hayvanlar son anda kurtarılırken, köydeki bazı elektrik direkleri de devrildi. Köylüler, yetkililerden destek istedi.

# Hakkari, Çatı, RÜZGAR, son, Destek

26 Şub 2024 - 11:12 DHA Hakkari- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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