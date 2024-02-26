Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: Ankara’da 250 gram fiyatı 15 liradan satılacak. Türkiye’nin hiçbir yerinde pide fiyatı 60 liranın üzerinde olmayacak. İstanbul’da da 250 gram fiyatı 15 liradan satılacak, ilçelerde değişiklik olabilir. Ekmekte fiyat değişikliği söz konusu değil.
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Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: Ankara’da 250 gram fiyatı 15 liradan satılacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.