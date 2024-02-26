Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: Ankara’da 250 gram fiyatı 15 liradan satılacak. Türkiye’nin hiçbir yerinde pide fiyatı 60 liranın üzerinde olmayacak. İstanbul’da da 250 gram fiyatı 15 liradan satılacak, ilçelerde değişiklik olabilir. Ekmekte fiyat değişikliği söz konusu değil.