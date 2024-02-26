Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldiği bildirildi. İlk belirlemelere göre, 3 kişi toprak altında kaldı. Olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
26 Şub 2024 - 11:01- Gündem Güncelleme:
Son Dakika: Elazığ'da maden kazası
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldiği bildirildi. İlk belirlemelere göre, 3 kişi toprak altında kaldı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.