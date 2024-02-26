Trabzon'da kaza; 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. K.M.B. yönetimindeki 34 MIA 88 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 61 AGG 070 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü K.M.B. ile park halinde olan araçtaki 5 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Koçal, kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.