"İki İHA havada imha edildi"

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “24 Şubat günü saat 23:45'te İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde ABD’nin sahibi ve işletmecisi olduğu kimyasal/petrol ürün tankeri M/V Torm Thor'u hedef aldığı düşünülen bir adet gemisavar balistik füze fırlattı. Füze suya düşerek herhangi bir hasara ya da yaralanmaya yol açmadı. Akşam erken saatlerde, 21:00 ABD kuvvetleri meşru müdafaa kapsamında güney Kızıldeniz üzerinde iki adet İHA’yı düşürdü. Üçüncü İHA ise uçuş sırasında meydana gelen bir arıza nedeniyle düştü. CENTCOM kuvvetleri İHA'ları tespit etmiş ve bunların ticari gemilere ve bölgedeki ABD Donanması gemilerine yönelik yakın bir tehdit oluşturduğunu belirlemiştir. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticaret gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirmek için gerçekleştirilmektedir” denildi.