26 Şub 2024 - 10:48- Gündem G:

Bakanlıktan 'Hocalı katliamı' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'nca 'Hocalı katliamı'nın 32'inci yılı nedeniyle yayımlanan mesajda, "Masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz. O gün yaşanan vahşet, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir" denildi.

Bakanlıktan 'Hocalı katliamı' açıklaması mask

Bakanlıktan yayımlanan mesajda, "26 Şubat 1992 tarihinde, Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz. O gün yaşanan vahşet, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Hocalı'da öldürülen 613 kardeşimizin ve o gün yaralanan, esir alınan veya kaybolan tüm Azerbaycanlıların acısı hala yüreğimizdedir. Hocalı katliamında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan halkına taziyelerimizi yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

# Dışişleri Bakanlığı, hocalı katliamı, bir, şubat

26 Şub 2024 - 10:48 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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