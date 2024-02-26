Bakanlıktan yayımlanan mesajda, "26 Şubat 1992 tarihinde, Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz. O gün yaşanan vahşet, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Hocalı'da öldürülen 613 kardeşimizin ve o gün yaralanan, esir alınan veya kaybolan tüm Azerbaycanlıların acısı hala yüreğimizdedir. Hocalı katliamında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan halkına taziyelerimizi yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.
26 Şub 2024 - 10:48- Gündem Güncelleme:
Bakanlıktan 'Hocalı katliamı' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'nca 'Hocalı katliamı'nın 32'inci yılı nedeniyle yayımlanan mesajda, "Masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz. O gün yaşanan vahşet, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir" denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.