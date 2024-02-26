Önce yiyip içti sonra hırsızlık yaptı

Özgür EREN / İSTANBUL

SOHBET ARASINDA HIRSIZLIK

Hırsızlık, Karadeniz Mahallesinde bir bijuteri dükkanında Cumartesi günü öğle saatlerinde meydana geldi. Müşteri gibi dükkana gelen bir şüpheli bazı ürünlerin fiyatlarını sordu. İş yeri sahibiyle yarım saate yakın sohbet etti. İkram edilen çayı içip kahvaltısını da yapan şüpheli, sohbet esnasında iş yeri sahibinin dikkatini dağıttı. Bu sırada 7 kol saatini çalıp elindeki poşete dolduran şüpheli, parfüm reyonundan da bir parfümü kaşla göz arasında elindeki poşete koydu. Hem iş yeri sahibiyle sohbet eden hem hırsızlık yapan şüpheli, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"ANLAMADAN SOYULDUK"

İş yeri sahibi Büşra Erdemci, "Bir kişi nor mal bir şekilde giriyor içeri pafrüm alacağım diye. Bir pargüm alıyor diğerini de eşime soracağım diyor. Eşine soruyor arıyor derken biz de onu bekliyoruz burada.Daha sonra 'Buyrun beklerken kahvaltı yapalım' dedik. Çayını içip simitini yiyor o arada eş zamanlı olarak kalkıp geri geliyor. Biz fark etmiyoruz. Ürünlere bakayım derken elini arkasına atıp çantasına atıyor ürünleri. 7-8 tane saat alıyor. Kasa arkasından parfüm alıyor. Bu olay 45 dakika kadar sürüyor. Biz kişiye güveniyoruz kişiye aslında güvenilmemesi gerekiyor. Bizim Güneşli' de bir şubemiz var oraya da uğramış, 'Ben yurtdşından Almanya'dan geldim' demiş. Çevredeki dükkanlara da uğramış, yani dükkan dükkan gezip mal toplayan biri. Saatle parfüm aldı ama hiçbiryey satın almadı, fiyat sordu. Paketlettiği parfümler masanın üzerindeydi. 'Bir işim çıktı' diyerek acele bir şekilde dükkandan çıktı. Eli cebinde ya da eli arkasında ürünü poşete atarak geziyor. Mavi poşeti var elinde gayet rahat bir şekilde geziyor." dedi. Erdemci, "Çaldığı parfüm müşterimizin özel siparişiydi. Müşteriye teslim edilecek bir siparişti. Müşteri geldi siparişi teslim edeceğimiz zaman parfümün olmadığını fark ettik.Parfümü bulamayınca hırsızlık olayını fark ettik. Çok efendi, çok profesyonel, görüntüsüyle tamamen klas bir insan olarak görünüyordu" diye konuştu.