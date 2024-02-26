Hakkari'de 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Şemdinli ilçesinde yapılan yol kontrollerinde, durdurulan bir minibüste 13 kilo gümrük kaçağı külçe altın, 42 cep telefonu, 105 adaptör, 104 kablo ve 15 ayakkabı ele geçirildi. Külçe altınlarının piyasa değerinin 27 milyon TL olduğu belirtildi. 1 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan uyuşturucu sevkiyatı ihbarı alan ekipler, takip sonrası yine bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada 4 ayrı pet şişe içerisinde gizlenen 17 kilo 300 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün işlemleri sonrası tutuklandığı bildirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.