Ronaldinho Survivor'dan ne kadar para aldı?

Ronaldinho'nun Survivor'a katılması, sadece Türkiye'de değil Brezilya'da da büyük ilgi gördü. Survivor'a katılan Ronaldinho'nun aldığı ücretle ilgili iddialar da sosyal medyada tartışıldı.

Acun Ilıcalı, herkesi şaşırtan bir sürpriz yaparak Ronaldinho'nun konuk olacağını duyurmuştu. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, futbolu bırakmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen neredeyse hiçbir şey kaybetmediğini, yarışmaya katılarak herkese gösterdi.