Ronaldinho Survivor'dan ne kadar para aldı?

Ronaldinho'nun Survivor'a katılması, sadece Türkiye'de değil Brezilya'da da büyük ilgi gördü. Survivor'a katılan Ronaldinho'nun aldığı ücretle ilgili iddialar da sosyal medyada tartışıldı.
Acun Ilıcalı, herkesi şaşırtan bir sürpriz yaparak Ronaldinho'nun konuk olacağını duyurmuştu. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, futbolu bırakmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen neredeyse hiçbir şey kaybetmediğini, yarışmaya katılarak herkese gösterdi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.