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Ronaldinho Survivor'dan ne kadar para aldı?

Ronaldinho'nun Survivor'a katılması herkesi şaşırtmıştı. Brezilya basınında dolaşan iddialara göre Acun Ilıcalı, Ronaldinho için cömert bir ödeme yapmış olabilir. Sosyal medyada, Ilıcalı'nın ünlü futbolcuya 100 ila 150 bin dolar ödediği iddiaları gündemde yer buldu

Ronaldinho Survivor'dan ne kadar para aldı? mask

Ronaldinho'nun Survivor'a katılması, sadece Türkiye'de değil Brezilya'da da büyük ilgi gördü. Survivor'a katılan Ronaldinho'nun aldığı ücretle ilgili iddialar da sosyal medyada tartışıldı.

Acun Ilıcalı, herkesi şaşırtan bir sürpriz yaparak Ronaldinho'nun konuk olacağını duyurmuştu. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, futbolu bırakmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen neredeyse hiçbir şey kaybetmediğini, yarışmaya katılarak herkese gösterdi.

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26 Şub 2024 - 10:09 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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