Tüketici sağlığını ilgilendiren reklamlara ceza

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Reklam Kurulu'nun 13 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen 342 sayılı toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelendi. Reklam Kurulu'nun bu ayki toplantısında görüşülen 185 dosyadan 157'si mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 24 milyon 16 bin 573 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

TÜKETİCİ SAĞLIĞINI İLGİLENDİREN REKLAMLARA CEZA

Mevzuata aykırı bulunan bu 157 dosyadan 47’sini ise tüketici sağlığını ilgilendiren reklamlar oluşturdu. Özellikle mevsimsel değişikliklerle birlikte tüketici sağlığına yönelik dönemsel reklamların ön plana çıkmasıyla, başta takviye edici gıdalar olmak üzere, gıda ve kozmetik ürünleri gibi doğrudan tüketicilerin kullanımına yönelik sağlık beyanı içeren ürün reklamları ve sağlık hizmetlerine ilişkin reklamlar Reklam Kurulu tarafından titizlikle takip edildi ve incelendi. Vadedilen beşeri faydaları hakkında tüketicileri yanıltan, kamu sağlığını bozucu nitelikte, mevzuata aykırı bulunan reklamlar hakkında müeyyide uygulandı. Bu doğrultuda, Kurul'un bu ayki gündeminde görüşülerek aykırı bulunan 47 dosya hakkında toplam 9 milyon 126 bin 735 lira idari para ceza uygulandı.

2 AYDA 47 MİLYON 900 BİN LİRA CEZA

Reklam Kurulu bu yılın ilk iki ayında toplam 345 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulundu. Tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 296 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra, toplam 47 milyon 900 bin 904 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.