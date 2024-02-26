Mansur Yavaş'tan Hocalı Katliamı paylaşımı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya platformu X hesabından 26 Şubat 1992'de gerçekleştirilen Hocalı Katliamının 32. yılına dair paylaşımda bulundu.
Yavaş şu ifadelere yer verdi:
"Üzerinden geçen 32 yıla rağmen acımız ilk günkü kadar taze. Hocalı Katliamı'nda yitirdiğimiz kardeşlerimizi rahmetle anıyorum."
Üzerinden geçen 32 yıla rağmen acımız ilk günkü kadar taze.
Hocalı Katliamı'nda yitirdiğimiz kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/uxEihdji1Z
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 26, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.