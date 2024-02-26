26 Şub 2024 - 10:03- Gündem G:

Mansur Yavaş'tan Hocalı Katliamı paylaşımı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Hocalı Katliamı'nda yitirdiğimiz kardeşlerimizi rahmetle anıyorum." dedi

Mansur Yavaş'tan Hocalı Katliamı paylaşımı mask

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya platformu X hesabından 26 Şubat 1992'de gerçekleştirilen Hocalı Katliamının 32. yılına dair paylaşımda bulundu.

Yavaş şu ifadelere yer verdi:

"Üzerinden geçen 32 yıla rağmen acımız ilk günkü kadar taze. Hocalı Katliamı'nda yitirdiğimiz kardeşlerimizi rahmetle anıyorum."

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26 Şub 2024 - 10:03 Ankara- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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