Sakız kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen evde 2 şüpheli uyuşturucu madde sararken yakalandı. Ekipler evde yaptıkları aramada, 2.5 kilogram mariuhana, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız silah ele geçirdi. Şüpheliler M.Ü ile yabancı uyruklu K.A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.