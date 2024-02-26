Sakız kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen evde 2 şüpheli uyuşturucu madde sararken yakalandı. Ekipler evde yaptıkları aramada, 2.5 kilogram mariuhana, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız silah ele geçirdi. Şüpheliler M.Ü ile yabancı uyruklu K.A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.