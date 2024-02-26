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Sakız kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Esenler’de polis ekipleri bir eve düzenledikleri operasyonda sakız paketlerine gizlenmiş 2.5 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakız kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi mask
Sakız kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Sakız kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen evde 2 şüpheli uyuşturucu madde sararken yakalandı. Ekipler evde yaptıkları aramada, 2.5 kilogram mariuhana, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız silah ele geçirdi. Şüpheliler M.Ü ile yabancı uyruklu K.A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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26 Şub 2024 - 10:02 DHA İstanbul/ Çekmeköy- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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