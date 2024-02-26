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Şok iddia: Ebru Gündeş evlendi

Daha önce 3 kez evlenmiş olan Ebru Gündeş, Murat Osman Özdemir ile aşk dedikodularıyla gündeme gelmişti. Son iddialara göre, Ebru Gündeş, geçtiğimiz gün Dubai'de evlendi

Şok iddia: Ebru Gündeş evlendi mask

Onur Akay, Bilal Özcan’ın Youtube kanalında canlı yayına konuk oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddialarıyla tanınan Akay, Ebru Gündeş hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Ebru Gündeş'in 49 yaşında, Murat Özdemir'in ise 37 yaşında olduğu bilinirken, ikilinin magazin basınına sürpriz yaparak gizlice nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.

Ebru Gündeş, 2023'ün son aylarında tanıştığı Murat Osman Özdemir'in evlenme teklifini kabul ederek 4. kez evlendi.

Akay, Ebru Gündeş'in iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de evlendiği iddiasını ortaya attı ve "Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in evlendiği, balayında ise çiftin Körfez Turu yapacağı" açıklamasını yaptı.

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26 Şub 2024 - 09:43 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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