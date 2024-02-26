Şok iddia: Ebru Gündeş evlendi

Onur Akay, Bilal Özcan’ın Youtube kanalında canlı yayına konuk oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddialarıyla tanınan Akay, Ebru Gündeş hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.
Ebru Gündeş'in 49 yaşında, Murat Özdemir'in ise 37 yaşında olduğu bilinirken, ikilinin magazin basınına sürpriz yaparak gizlice nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.
Ebru Gündeş, 2023'ün son aylarında tanıştığı Murat Osman Özdemir'in evlenme teklifini kabul ederek 4. kez evlendi.
Akay, Ebru Gündeş'in iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de evlendiği iddiasını ortaya attı ve "Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in evlendiği, balayında ise çiftin Körfez Turu yapacağı" açıklamasını yaptı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.