26 Şub 2024 - 09:43 - Magazin

Şok iddia: Ebru Gündeş evlendi

Daha önce 3 kez evlenmiş olan Ebru Gündeş, Murat Osman Özdemir ile aşk dedikodularıyla gündeme gelmişti. Son iddialara göre, Ebru Gündeş, geçtiğimiz gün Dubai'de evlendi