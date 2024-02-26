YKS başvuruları ne zaman bitiyor ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda 8-9 Haziranda yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( 2024-YKS) sınavının başvurusunun bugün son olduğunu belirtti.

Ersoy sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli gençler, YKS başvurularında bugün son gün. Sınava girecek adayların 23.59'a kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Hazırlık sürecinde gösterdiğiniz gayretin neticesinde en başarılı sonuçları elde etmenizi temenni ediyorum."