YKS başvuruları ne zaman bitiyor ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda 8-9 Haziranda yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( 2024-YKS) sınavının başvurusunun bugün son olduğunu belirtti.
Ersoy sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli gençler, YKS başvurularında bugün son gün. Sınava girecek adayların 23.59'a kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Hazırlık sürecinde gösterdiğiniz gayretin neticesinde en başarılı sonuçları elde etmenizi temenni ediyorum."
Kıymetli gençler, YKS başvurularında bugün son gün. Sınava girecek adayların 23.59'a kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Hazırlık sürecinde gösterdiğiniz gayretin neticesinde en başarılı sonuçları elde etmenizi temenni ediyorum.
— Bayram Ali Ersoy (@BayramAliErsoy) February 26, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.