Acun Ilıcalı Bir Kanal Daha Satın Alıyor!

Medya sektörünün önde gelen isimlerinden Acun Ilıcalı, yatırımlarına bir yenisini ekledi. Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acunmedya ve Hull City'nin yanı sıra Sport1 şirketinin hisselerinin yüzde 50'sini, iddiaya göre 30 milyon euro karşılığında satın alacağı belirtiliyor

Isviçre merkezli medya grubu Highlight Communications, Acun Ilıcalı'nın Sport1 şirketinin hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon euro karşılığında satın alacağını açıkladı. Reuters'ın haberine göre, Acunmedya'nın sporla ilgili reality formatları gelecekte Sport1'de de yayınlanacak.