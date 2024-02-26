Acun Ilıcalı Bir Kanal Daha Satın Alıyor!

Medya sektörünün önde gelen isimlerinden Acun Ilıcalı, yatırımlarına bir yenisini ekledi. Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acunmedya ve Hull City'nin yanı sıra Sport1 şirketinin hisselerinin yüzde 50'sini, iddiaya göre 30 milyon euro karşılığında satın alacağı belirtiliyor
Isviçre merkezli medya grubu Highlight Communications, Acun Ilıcalı'nın Sport1 şirketinin hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon euro karşılığında satın alacağını açıkladı. Reuters'ın haberine göre, Acunmedya'nın sporla ilgili reality formatları gelecekte Sport1'de de yayınlanacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.