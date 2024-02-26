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Acun Ilıcalı Bir Kanal Daha Satın Alıyor!

Medya sektörünün önde gelen isimlerinden Acun Ilıcalı, yatırımlarına bir yenisini ekledi. Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acunmedya ve Hull City'nin yanı sıra iddiaya göre 30 milyon euro karşılığında Sport1 şirketinin yüzde 50'sini satın alacağı belirtiliyor

Acun Ilıcalı Bir Kanal Daha Satın Alıyor! mask

Medya sektörünün önde gelen isimlerinden Acun Ilıcalı, yatırımlarına  bir yenisini ekledi. Ilıcalı'nın sahibi  olduğu Acunmedya ve Hull City'nin yanı sıra Sport1 şirketinin hisselerinin yüzde 50'sini, iddiaya  göre 30 milyon euro karşılığında satın alacağı belirtiliyor

Isviçre merkezli medya grubu Highlight Communications, Acun Ilıcalı'nın Sport1 şirketinin hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon euro karşılığında satın alacağını açıkladı. Reuters'ın haberine göre, Acunmedya'nın sporla  ilgili reality formatları gelecekte Sport1'de de yayınlanacak.

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26 Şub 2024 - 09:36 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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