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Ramazan ayında Dilber'e yasak

İnci Taneleri dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren Dilber dansıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyada gündem oluşturan pavyon dansıyla ilgili iddialara göre, yeni bir karar alındı: Ramazan ayı boyunca dizi içinde dans sahnelerine ara verilecek

Ramazan ayında Dilber'e yasak mask

İnci Taneleri dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren Dilber dansıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyada gündem oluşturan pavyon dansıyla ilgili iddialara göre, yeni bir karar alındı: Ramazan ayı boyunca dizi içinde dans sahnelerine ara verilecek

İnci Taneleri dizisinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı kadro, özellikle Dilber'in dans sahneleriyle sıkça gündeme geliyor.

Her bölümde pavyondaki dans sahneleriyle dikkat çeken dizi, zaman zaman bu sahneler nedeniyle eleştirilere maruz kalıyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hazar Ergüçlü, pavyondaki dans sahneleri  için hocası Elif Erol  ile beraber yeni figürler çalışıyor.

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26 Şub 2024 - 09:30 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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