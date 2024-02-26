Ramazan ayında Dilber'e yasak

İnci Taneleri dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren Dilber dansıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyada gündem oluşturan pavyon dansıyla ilgili iddialara göre, yeni bir karar alındı: Ramazan ayı boyunca dizi içinde dans sahnelerine ara verilecek
İnci Taneleri dizisinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı kadro, özellikle Dilber'in dans sahneleriyle sıkça gündeme geliyor.
Her bölümde pavyondaki dans sahneleriyle dikkat çeken dizi, zaman zaman bu sahneler nedeniyle eleştirilere maruz kalıyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hazar Ergüçlü, pavyondaki dans sahneleri için hocası Elif Erol ile beraber yeni figürler çalışıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.