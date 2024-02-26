- Asayiş

11 kişi operasyonla yakalandı

İstanbul’da farklı terör örgütlerine üye oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama karar bulunan 11 kişi operasyonla yakalandı.

11 kişi operasyonla yakalandı mask
11 kişi operasyonla yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör suçları kapsamında firar durumda olan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan ve aralarında örgütün sözde il imamı, ByLock kullanıcısı ve kamu görevlerinden ihraç edilen 10 kişi ile hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan 1 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 11 şüpheliden 10’u tutuklandı.

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26 Şub 2024 - 08:56 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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