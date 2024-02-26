11 kişi operasyonla yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör suçları kapsamında firar durumda olan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan ve aralarında örgütün sözde il imamı, ByLock kullanıcısı ve kamu görevlerinden ihraç edilen 10 kişi ile hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan 1 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 11 şüpheliden 10’u tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.