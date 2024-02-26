Kaza, dün sabah saatlerinde Yeşillik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.P. (50) yönetimindeki 35 EA 9628 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Mevlüt Elçi'ye (58) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Elçi metrelerce sürüklenirken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Elçi'yi alarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Elçi, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Elçi'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü H.P.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
- Asayiş
Ağır yaralanan yaya hayatını kaybetti
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.