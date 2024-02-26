Arazi kavgasında 1 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, B.A.B. ile kardeşi Y.B. Çiğdemli köyü yakınlarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan A.Ü. ve M.Ü. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, B.A.B. ile kardeşi Y.B silahla yaralandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.A.B. hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.