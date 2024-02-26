- Asayiş

Arazi kavgasında 1 kişi öldü

Karaman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Arazi kavgasında 1 kişi öldü mask

Alınan bilgiye göre, B.A.B. ile kardeşi Y.B. Çiğdemli köyü yakınlarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan A.Ü. ve M.Ü. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, B.A.B. ile kardeşi Y.B silahla yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.A.B. hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

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26 Şub 2024 - 07:06 AA Karaman- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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