Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Ankara Altındağ'da tek başına yaşayan, Hüseyin Çakmak, evinde ölü bulundu.Kendisinden yaklaşık bir hafta boyunca haber alınamayan Hüseyin Çakmak'ın komşuları durumu polise bildirildi. Polis, 4 katlı apartmanın çatı katında yaşayan Çakmak'ın evinin kapısını açan olmayınca itfaiye ekiplerini çağırdı. İtfaiyenin yardımıyla kapı açıldı. Eve giren ekipler, yalnız yaşayan Çakmak'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Hüseyin Çakmak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.