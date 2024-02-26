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Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bir hafta boyunca kendisinden haber alınamayan Hüseyin Çakmak (62) çatı katında yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu mask

Ankara Altındağ'da tek başına yaşayan, Hüseyin Çakmak, evinde ölü bulundu.Kendisinden yaklaşık bir hafta boyunca haber alınamayan Hüseyin Çakmak'ın komşuları durumu polise bildirildi. Polis, 4 katlı apartmanın çatı katında yaşayan Çakmak'ın evinin kapısını açan olmayınca itfaiye ekiplerini çağırdı. İtfaiyenin yardımıyla kapı açıldı. Eve giren ekipler, yalnız yaşayan Çakmak'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Hüseyin Çakmak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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26 Şub 2024 - 06:41 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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