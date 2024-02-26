Bacağı kırılan vatandaş, kurtarıldı

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, alınan bilgiye göre, Soğanlı Mahallesi'ndeki Avla Kanyonu'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken dengesini kaybedip düşen S.G'nin (50) bacağı kırıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından S.G. hastaneye götürüldü.