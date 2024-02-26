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Bacağı kırılan vatandaş, kurtarıldı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki kanyonda yürüyüş yaparken düşüp bacağını kıran vatandaşı, ekipler kurtardı.

Bacağı kırılan vatandaş, kurtarıldı mask
Bacağı kırılan vatandaş, kurtarıldı
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, alınan bilgiye göre, Soğanlı Mahallesi'ndeki Avla Kanyonu'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken dengesini kaybedip düşen S.G'nin (50) bacağı kırıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından S.G. hastaneye götürüldü.

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26 Şub 2024 - 05:20 AA Kayseri- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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