Uçar: "Semih mevcut milli takım kadrosunda olmalı"

Süper Lig’in 27’nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Haklı bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Uçar, “Oyun olarak zaman zaman tatmin etmese de girdiğimiz gol pozisyon sayısı açısından kazanmayı hak ettiğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. Çok fazla pozisyon vermedik. İstanbulspor’u da tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ediyorlar. Önümüzdeki hafta bizim için çok önemli. Kupa’da Konyaspor ile içeride oynayacağız hem de Galatasaray ile maçımız var. Sevindirici gelişmeler var tabii ki Afrika Uluslar Kupası’ndan dönen oyuncularımız ve sakatlarımızın iyileşmesi. Gedson ve Zaynutdinov sarı kart sınırındaydılar. Maalesef sarı kart gördüler ve cezalı duruma düştüler. Oyun anlamında gelişme var ancak Beşiktaş çok daha iyisini oynamak zorunda” diye konuştu.

TAYYİP TALHA VE REBİC YORUMU

Feyyaz Uçar, son haftalarda kadroda yer almayan Tayyip Talha Sanuç ve Ante Rebic ile ilgili bir soruya, “Afrika Uluslar Kupası’ndan dönen oyuncularla kadro genişledi. Bazı oyuncular kadroya giremeyecek. Bu hocanın tasarrufudur. Tayyip özellikle stoperlerin olmadığı dönemde erken başladı. Performansından son derece memnunuz. İlerleyen haftalarda mutlaka görev alacaktır. Rebic özel bir oyuncu. Oynatmak ya da oynatmamak hocanın tasarrufudur. Gelecek maçalarda katkı vereceğini düşünüyorum” yanıtını verdi.

“DERBİ MAÇLARI TÜRK FUTBOLUNUN LOKOMOTİFİDİR”

Süper Lig’in 28’inci haftasında Tüpraş Stadyumu’nda Galatasaray ile oynanacak derbi maça da değinen Uçar, “Camialar için derbi maçlar çok önemli. Derbi maçları Türk futbolunun lokomotifidir. Bizim ondan önce önemli bir maçımız var. Kupada finali hatta şampiyonluğu hedefliyoruz. İlk oynayacağımız maç bizim için en önemli maç. Konya maçını da Galatasaray maçı kadar önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı yönetici, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Salih Uçan ve Cenk Tosun ile Galatasaray maçından sonra karşılıklı görüşmeleri daha sıklaştıracaklarını aktardı.

“SEMİH, MEVCUT MİLLİ TAKIM KADROSUNDA OLMALI”

Ligde son haftalarda kaydettiği goller ve performansıyla genç golcü Semih Kılıçsoy’un milli takıma çağrılmasını beklediklerini belirten Uçar, şunları kaydetti:

“Semih mevcut milli takım kadrosunda olmalı. Milli takımın kadrosuna baktığımızda santrfor mevkisinde kaç tane golcü var? Herhalde az. Böyle bir performansla milli takıma gitmesini bekliyoruz.”

“SEMİH, GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK REKORLARI KIRACAK”

Semih Kılıçsoy’un hücumda her yerde oynayabileceğini aktaran Feyyaz Uçar, “Santrfor gerekiyorsa santrfor, kanat gerekiyorsa kanat. Her zaman golü düşünen bir oyuncu. Gelmiş geçmiş en büyük rekorları kıracak. Son yıllarda yetişen en büyük golcü. Onun için mevki fark etmiyor. Kanatta oynadığında driplinglerle içeriye girişleri tehlikeli. Santrfor olduğunda da bitirici vuruşlarıyla ön plana çıkıyor. Mümkün olduğu kadar onu Beşiktaş’ta tutmak ve seyretmek istiyoruz” şeklinde görüş belirtti.

“MUÇİ, BEKLEDİĞİMİZ PERFORMANSTA İLERLİYOR”

Feyyaz Uçar, siyah-beyazlı formayla ilk golünü atan Ernest Muçi ile ilgili ise şu yorumlarda bulundu: “Tebrik ettik. İlk golünü atması çok önemli. Kalitesini ortaya koyan bir oyuncu. Beklediğimiz performansta ilerliyor. Öz güven açısında çok önemliydi. Çok daha fazla yeteneklerini sergileyecek bir Muçi izleyeceğimizi düşünüyorum.”

Feyyaz Uçar, sarı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düşen Gedson Fernandes’in yokluğunda orta sahada Salih ve Al-Musrati’nin forma giyebileceğini anlatarak, “Her eksik oyuncunun bu tip maçlarda yokluğu hissedilebilir. Salih’in iyileşip formayı alması. Al-Musrati de var. Bu ikili Gedson’un yokluğunu çok fazla hissettirmez” dedi.