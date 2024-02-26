Kaldırımda yürürken iki arkadaşa, otomobil çarptı

Ankara, 1'inci TBMM Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen iki arkadaşa, otomobil çarptı. 06 AEG 869 plakalı otomobil, kimliği belirsiz sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen arkadaşlar E.S. ile U.C.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 2 arkadaş kanlar içerisinde kalırken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 arkadaşın da yaşamını yitirdiği belirlendi. E.S. ile U.C.'nin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTI
Kaldırımda yürüyen 2 arkadaşın ölümüne neden olan otomobil sürücüsü ise aracını olay yerine 100 metre mesafede terk edip kaçtı. Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlatırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.