- Asayiş

Kaldırımda yürürken iki arkadaşa, otomobil çarptı

Ankara'da kaldırımda yürüyen iki arkadaş, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü, kaza yerine 100 metre mesafede otomobilini terk edip kaçtı.

Kaldırımda yürürken iki arkadaşa, otomobil çarptı mask

Ankara, 1'inci TBMM Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen iki arkadaşa, otomobil çarptı. 06 AEG 869 plakalı otomobil, kimliği belirsiz sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen arkadaşlar E.S. ile U.C.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 2 arkadaş kanlar içerisinde kalırken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 arkadaşın da yaşamını yitirdiği belirlendi. E.S. ile U.C.'nin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTI

Kaldırımda yürüyen 2 arkadaşın ölümüne neden olan otomobil sürücüsü ise aracını olay yerine 100 metre mesafede terk edip kaçtı. Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlatırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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26 Şub 2024 - 04:14 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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