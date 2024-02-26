Haftanın iz bırakan tiyatro oyunları

23 Şubat akşamı sahnelenen "Mutlu Bir Romanın Aşk Hikayesi" adlı oyun, izleyicilere Sevda'nın Çingene mahallesindeki iç çatışmalarını ve kimlik arayışını anlatarak derin bir deneyim sundu. Tek perdelik oyun, seyircileri Sevda'nın iç dünyasına davet ederek unutulmaz bir akşam yaşattı.

"Griye Çalıyor Gece", arada kalmış iki insanın kendi iç dünyalarıyla ve birbirleriyle olan hesaplaşmalarını 24 Şubat'ta sahneye taşıdı. Seyirciler, sahnedeki olayların derinliklerine inerek, insan ilişkilerinin karmaşıklığını ve gerçekliğini sorgulama şansı yakaladılar.

Birim Erol'un etkileyici liderliğinde sahnelenen "Shot The Killing- Avaz Performans Sanatı" 25 Şubat akşamı, izleyiciyi sanatın derinliklerine sürükleyen unutulmaz bir deneyime dönüştü. Sanatçıların bedenleri, duygusal deneyimlerinin birer aracı olarak kullanıldı. Uyumlu bir ezgi gibi akan performans, bedenlerin ve duyguların ortak dilinde, kelimelerin ötesine geçen bir hikâye anlattı.

Endless Art Taksim Sahnesi'nde Neler Var?

26 Şubat Pazartesi “Dışarıda Hiçbir Şey Var”

27 Şubat Salı “Can”

28 Şubat'ta “Mavi Müzikhol”

29 Şubat Perşembe “Moskova’da Bir Gece”