Yavaş, Keçiören'de seçim merkezi açılışına katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışlarına devam ediyor. Keçiören ilçesindeki ikinci Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını CHP’nin Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan ile birlikte Ufuktepe Mahallesi’nde gerçekleştiren Yavaş, alanı dolduran Keçiörenliler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

“NEREDE, NE SORUN VARSA ONLARLA UĞRAŞTIK”

Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden itibaren kimseyi ayırmadan tüm Ankara’ya eşit hizmet uyguladıklarını vurgulayarak konuşmasına başlayan Mansur Yavaş, “Bir yönetici herkesin verdiği oya saygı duyar. Vatandaşın takdiri neyse ona saygı duyar, duymak zorundadır. Biz de seçildiğimizden itibaren hiç kimseyi ayırmadan hangi ilçe kime oy vermiş, vermemiş bakmadan çalışmaya başladık. ‘Nereden çok oy alırsam, oraya hizmet ederim’ anlayışını reddettik. Vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan seçildiğimiz günden itibaren rozetimizi çıkarttık, Ankara'nın tümünü kucakladık. Ankara'daki tüm muhtarlar tüm ilçeler hiçbirisi bizim ayrım yaptığımızı söyleyemez. Çünkü seçildikten sonra artık herkesin başkanı oluyoruz. Böyle bir ayrım yapmak benim vicdanıma yakışmaz, yapmadık. Nerede ne sorun varsa onlarla uğraştık” dedi.

“PROJE YAPIYORUZ DİYE YILLARDIR BİTMEYEN PROJELERE PARA HARCAMIYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinde bütün harcamaları kuruşuna kadar yayınladıklarının altını çizen Yavaş, karar alırken de bin 800 sivil toplum kuruluşuyla istişarelerde bulunduklarını söyledi. Proje yapıyorum diyerek Ankara halkının parasını çöp projelere yatırmadıklarını vurgulayan Yavaş, “Bu paralar zorlukla kazanılan, alın teriyle kazanılan paralar. Dolayısıyla bize emanet edilen bu paraları kendi cebimizdeki parayı nasıl harcıyorsak öyle harcamalıyız. Proje yapıyoruz diye yıllardır bitmeyen projelere para yatırmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Beş yıl boyunca her yere bir minübüs, bir şoför ve bir korumayla gittiğini belirten Yavaş, seçim çalışmaları haricinde hiçbir yerde fotoğrafının da asılmadığını dile getirerek, rakibinin “Beş yıldır hiçbir yerde görmediğimiz fotoğraflar şimdi asılıyor” sözlerine şöyle cevap verdi:

“Evet, seçim zamanı asıyorum ama beş yıldır sizin gibi sürekli sağa sola fotoğraflarımızı atıp Ankara halkının tertemiz parasını bunlara harcamadık. Keşke sizler de Ankara halkının paralarıyla reklam yapmayı bıraksanız artık. Ama artık o iş bitiyor. İnşallah Ankara Büyükşehir'i çok büyük bir farkla kazanıyoruz.”

“HER ŞEYİMİZ AÇIK”

Seçim çalışmaları kapsamında asılan fotoğraf ve pankartlar da Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir kuruşunun olmadığını vurgulayan Yavaş, “İl başkanlığımız tamamını karşılıyor. Faturalarını ortaya çıkarmaya hazırız, sizler de çıkarın kim harcıyor o paraları bir görelim. Mal beyanımı açıkladım, her şeyimiz açık. Bütün adaylar açıklasın. Artık Ankara'nın kaldırımlarından kini ve nefreti kaldırdık, ‘çalıyor ama çalışıyor’ denen zihniyeti de toprağın altına gömdük” dedi.

Destek ihtiyacı olan ailelere ve çocuklarına yönelik sosyal destek çalışmalarını anlatan Yavaş, Keçiören ilçesinde de 50 bin aileye destekte bulunduklarını kaydederek, rakibinin Başkent Kart vaadine değinerek “Üç yıldır yapıyorum ben bunu. Ankara’da değil de nerede yaşıyorsunuz siz üç yıldır… Bugün adı değişmiş, Ankart yapacakmış Başkent Kart yerine. Başkent kelimesinden rahatsız mı oldunuz. Burası Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkentidir. Hepimizin övündüğü Başkenttir burası” ifadelerini kullandı.

Desteklerinin artarak devam edeceğini belirten Yavaş, “Ben şunu diyorum. Mansur Yavaş ne yaptı adresine girin. Beş yılda en ücra köye kadar neler yaptıysak, kaç para harcadıysak hepsi orada yazılı, yaptığımız projelerde orada var. Herhalde okumuş ki bugün birçok projemizi vaat olarak vermiş. Memnun oluyoruz çünkü biz belediyecilik öğretiyoruz bunlara. Gerçek belediyeciliğinin ne olduğunu gösteriyorum” diye konuştu.