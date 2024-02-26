Elazığlı bekar kadınlara 50 bin lira evlilik yardımı

Faruk Septioğlu, evlilik yardımından yararlanmak isteyen kadınlar için sadece ‘fakir olmaları’ şartını getirdi. Septioğlu, yaptığı açıklamada; “Evlilik (çeyiz) yardımından yararlanmak isteyen bekar kadınlar, bir işte çalışıyor olabilir ya da çalışmıyor olabilir, annesinin, babasının ölüm aylığını alıyor olabilir. Bunların hiçbiri, bizim yapacağımız yardıma engel değildir. Bir insan çalışabilir, çeşitli aylıklar alabilir, kira geliri olabilir ama maddi anlamda hala fakir olabilir. O yüzden vereceğimiz 50 bin lira desteği hiçbir şarta bağlamayacağız. Bizim için fakirlik sınırları içinde olması yeterli” dedi.

FARUK SEPTİOĞLU KİMDİR?

Faruk Septioğlu, Doğru Yol Partisi (DYP) Hükümeti bakanlarından, eski TBMM Başkanı Ali Rıza Septioğlu’nun oğludur. Eski bürokrat olan Faruk Septioğlu, 23. ve 24. Dönem Elazığ Ak Parti milletvekilliği yaptı.