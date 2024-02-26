Esnaftan, Yavaş'a tam destek

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankara’nın dört bir yanında gerçekleştirdiği esnaf ziyareti ve halk buluşmalarına devam ediyor.

Yavaş, CHP’nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner ile birlikte Esat Pazar Yeri esnafını ziyaret ederek, vatandaşla bir araya geldi.



ESNAFA HAYIRLI İŞLER DİLEDİ

Esat Pazarı girişinde alkışlarla karşılanan Yavaş, esnafa hal hatır sorarak “Hayırlı işler” diledi. Yavaş, pazar alışverişine çıkan 7’den 70’e vatandaşla da tek tek selamlaşarak, sohbet etti.

Esnaf ve vatandaşın alkışları eşliğinde Esat Pazarı’ndaki ziyaretini sürdüren Mansur Yavaş’a vatandaş Ankara’ya ve Ankara halkına hizmetleri için teşekkür ederek önümüzdeki dönemde de destek olacaklarını “Hep dualarımızdasınız. İnşallah kazanacaksınız. Yolunuz açık olsun” ifadeleriyle dile getirdi.

Vatandaşla tek tek hatıra fotoğrafı çektiren Yavaş, talepleri de tek tek dinleyerek not aldı.