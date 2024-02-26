- Eğitim

Eğlence, sanat ve oyun bir arada

Akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, İstanbul Vakfı ve İBB Mahalle Evleri iş birliği ile gerçekleştirilen Çocuk Sanat Okulu etkinliğine konuk oldu. Sanatla tanıştıran ve yaratıcılıklarını geliştiren aktivitelerle keyifli vakit geçiren çocuklara Dilek Kaya İmamoğlu da eşlik etti. Çocuklarla yakından ilgilenen İmamoğlu, çocukların resim atölyesindeki keyifli anlarına ortak oldu.

Eğlence, sanat ve oyun bir arada mask

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Mahalle Evleri ve İstanbul Vakfı iş birliği ile çocukların yaratıcılığını geliştirmesi ve sosyalleşmesi için Çocuk Sanat Okulu adı altında atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. İstanbul’un farklı noktalarında bulunan İBB Mahalle Evlerinde düzenlenen etkinlik bu hafta Güneştepe Mahalle Evi’nde düzenlendi. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen etkinliğe Dilek Kaya İmamoğlu konuk oldu. İmamoğlu’na İBB İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel eşlik etti.

EĞLENİRKEN ÖĞRENDİLER

Güneştepe Mahalle Evi’nde düzenlenen Çocuk Sanat Okulu resim atölyesi, çocukların zengin hayal dünyasıyla renklendi. Yaratıcıklarını ortaya çıkaran aktivitelerde sosyalleşen çocuklar hem eğlendiler hem de öğrendiler.

YARATICILIKLARINI SERGİLEDİLER

Dilek Kaya İmamoğlu, sanat odaklı atölye çalışmaları olarak gerçekleşen etkinlikte çocuklara eşlik etti. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, onlarla sohbet ederken resim çalışması yaptı. Tuval üzerine akrilik boya ile yeteneklerini geliştiren çocuklar etkinliğin sonunda birbirinden yaratıcı çalışmalar ortaya çıkardı.

Renkli anlara ev sahipliği yapan etkinlik sürprizle son buldu. Dilek Kaya İmamoğlu; İstanbul Vakfı çatısı altında fikir öncülüğünü yaptığı ‘Büyüt Hayallerini’ projesinin ilk ürünü ‘İlham Veren Adımlar’ kitabı ile Büyüt Hayallerini çantası ve kırtasiye malzemeleri hediye etti. Dilek Kaya İmamoğlu ve çocuklar, İlham Veren Adımlar kitabında Canan Tan tarafından kaleme alınan Türkan Saylan’ın hayat hikayesini hep birlikte okundu.

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26 Şub 2024 - 03:03 - Eğitim

Mahreç  Şevval Ateş

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