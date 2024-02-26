Düğün salonunda yangın korkuttu

Mersin, Yenişehir ilçesinde, bir düğün salonunda yangın çıktı. Düğün sırasında salon içerisindeki sobadan kaynaklı tavan alev aldı. Konukların alevleri fark etmesi üzerine salon boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.