- Asayiş

Kahvehaneye silahlı saldırı

Adana'da Celal B. ve Orhan D., kahvehanede bulundukları sırada, kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısında bacaklarından vurularak yaralandı.

Kahvehaneye silahlı saldırı mask

Adana, Yüreğir ilçesinde, akşam saatlerinde kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, kahvehanedeki Celal B. ve Orhan D.'ye tabancayla ateş etti. Celal B. ve Orhan D. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İki yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 

Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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26 Şub 2024 - 02:42 DHA Adana- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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