Adana, Yüreğir ilçesinde, akşam saatlerinde kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, kahvehanedeki Celal B. ve Orhan D.'ye tabancayla ateş etti. Celal B. ve Orhan D. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İki yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.