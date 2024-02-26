Reklam panosuna çarptı

Edirne, Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşen kazada, seyir halinde olan E.A. yönetimindeki 22 DT 888 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki reklam panosuna çarparak karşı şeride geçti. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü E.A., otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalayıp, kaza yerine getirdi. Sağlık ekiplerinin tedavisini reddeden E.A.'nın, yapılan kontrolde 2.93 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücü E.A., ifadesi için emniyete götürüldü. Kaza anı da MOBESE'ye yansıdı.