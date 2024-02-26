İçinde hasta olan ambulans'a çarptılar

Mersin'de, hastanın bulunduğu ambulans ile otomobil çarpıştı. Kaza, gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. yönetimindeki hastanın bulunduğu 33 DLH 50 plakalı ambulans, S.Ö. yönetimindeki 33 CSH 99 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilen ambulansın sürücüsü ile sağlık çalışanları Y.G., F.Ö.Ö., F.B.Y. ve hasta H.K. ile otomobil sürücüsü ile yanındaki çocuğu B.K.Ö., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan 7 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.