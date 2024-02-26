Motosiklet kaldırıma çıktı

İzmir Bornova ilçesinde, saat 19.02'de Kazımdirik Mahallesi 169 Sokak'ta kaza meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Kazada, yayalardan Ş.A. ve E.Y. ile motosiklet sürücüsü S.Ç. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Ş.A. ve E.Y. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, motosiklet sürücüsü S.Ç. ise Bayraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KAZA KAMERADA
Öte yandan kaza anı ise sokak üzerinde bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; sokağın başından hızla gelen motosikletin sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldığı anlar yer aldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.