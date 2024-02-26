- Asayiş

Motosiklet kaldırıma çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin kaldırımdaki yayaların arasına daldığı kazada 3 kişi yaralandı.

Motosiklet kaldırıma çıktı mask

İzmir Bornova ilçesinde, saat 19.02'de Kazımdirik Mahallesi 169 Sokak'ta kaza meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Kazada, yayalardan Ş.A. ve E.Y. ile motosiklet sürücüsü S.Ç. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye  polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Ş.A. ve E.Y. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, motosiklet sürücüsü S.Ç. ise Bayraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı ise sokak üzerinde bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; sokağın başından hızla gelen motosikletin sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldığı anlar yer aldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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26 Şub 2024 - 02:08 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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