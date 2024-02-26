Kartepe'de zincirleme kaza

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleşen kaz, saat 00.00 sıralarında Kartepe D-100 Karayolu Köseköy geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne seyir halinde olan K.A. yönetimindeki 54 FJ 173 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yöne ilerleyen B.D.'nin kullandığı 41 SE 467 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 41 SE 467 plakalı hafif ticari araç ise önünde bulunan E.E. yönetimindeki 16 BGF 121 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücülerden E.E., K.A. ve yolculardan A.D. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.