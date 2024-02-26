Kartepe'de zincirleme kaza

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleşen kaz, saat 00.00 sıralarında Kartepe D-100 Karayolu Köseköy geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne seyir halinde olan K.A. yönetimindeki 54 FJ 173 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yöne ilerleyen B.D.'nin kullandığı 41 SE 467 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 41 SE 467 plakalı hafif ticari araç ise önünde bulunan E.E. yönetimindeki 16 BGF 121 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücülerden E.E., K.A. ve yolculardan A.D. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.