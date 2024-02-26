- Asayiş

Emekli temizlik işçisinin, cansız bedeni bulundu

Antalya'da emekli temizlik işçisi Ümit Erikli (43), denizde ölü bulundu. Erikli'nin ölüm nedeni araştırılıyor.

Emekli temizlik işçisinin, cansız bedeni bulundu mask

Antalya'da emekli temizlik işçisi Ümit Erikli (43), denizde ölü bulundu. Erikli'nin ölüm nedeni araştırılıyor. Olay, saat 17.30 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Denizde kıyafetleriyle hareketsiz haldeki kişiyi görenlerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Ekipler, su üzerinde hareketsiz duran kişiyi denizden çıkarıp Yat Limanı'na götürdü. Yat Limanı'na gelen sağlık ekibi, emekli temizlik işçisi Ümit Erikli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Ümit Erikli'nin cansız bedeni, ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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26 Şub 2024 - 01:37 DHA Antalya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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