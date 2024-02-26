Antalya'da emekli temizlik işçisi Ümit Erikli (43), denizde ölü bulundu. Erikli'nin ölüm nedeni araştırılıyor. Olay, saat 17.30 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Denizde kıyafetleriyle hareketsiz haldeki kişiyi görenlerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Ekipler, su üzerinde hareketsiz duran kişiyi denizden çıkarıp Yat Limanı'na götürdü. Yat Limanı'na gelen sağlık ekibi, emekli temizlik işçisi Ümit Erikli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Ümit Erikli'nin cansız bedeni, ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
- Asayiş
Emekli temizlik işçisinin, cansız bedeni bulundu
Antalya'da emekli temizlik işçisi Ümit Erikli (43), denizde ölü bulundu. Erikli'nin ölüm nedeni araştırılıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.