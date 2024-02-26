Şırnak'ın Silopi ilçesinde, cami avlusuna terk edilmiş, yeni doğmuş kız bebek bulundu. Yenişehir Mahallesi Ahmed-i Hani Cami avlusunda akşam saatlerinde çanta içerisinde bebek olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yeni doğmuş kız bebeği Silopi Devlet Hastanesi’ne götürdü. Soğuktan etkilendiği öğrenilen bebek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Cami avlusuna bebek bıraktılar
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, çanta içerisinde cami avlusuna terk edilmiş, yeni doğmuş kız bebek bulundu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.