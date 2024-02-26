Cami avlusuna bebek bıraktılar

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, cami avlusuna terk edilmiş, yeni doğmuş kız bebek bulundu. Yenişehir Mahallesi Ahmed-i Hani Cami avlusunda akşam saatlerinde çanta içerisinde bebek olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yeni doğmuş kız bebeği Silopi Devlet Hastanesi’ne götürdü. Soğuktan etkilendiği öğrenilen bebek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.