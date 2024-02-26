Bodrum'da zincirleme kaza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleşen kaza, saat 21.30 sıralarında Ortakent- Turgutreis istikameti Gürece mevkisinde meydana geldi. Gökhan D. yönetimindeki 34 DLT 498 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halinde bulunan 4 araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonet yan yatarak 20 metre sürüklenirken, sürücü Gökhan D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevre güvenliği alınırken, Gökhan D. ise sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin inceleme başlattığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.