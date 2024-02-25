Beşiktaş'tan deplasmanda galibiyet

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

İSTANBULSPOR: Alp Arda - Okan Erdoğan, Vorobjovas, Coly, Sambissa (Dk. 66 Özcan Şahan), Loshaj (Dk. 81 Vefa Temel), Jackson (Dk. 58 Mehmet Yeşil), Ali Yaşar, Emir Kaan Gültekin (Dk. 81 Eren Arda Şan), Mamadou, Emrehan Gedikli (Dk. 66 Eslem Öztürk)

BEŞİKTAŞ: Mert Günok - Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku (Dk. 87 Zaynutdinov), Al Musrati, Gedson (Dk. 88 Amartey), Rashica (Dk. 77 Ghezzal), Muçi, Cenk Tosun (Dk. 62 Salih Uçan), Semih Kılıçsoy (Dk. 77 Aboubakar)

GOLLER: Dk. 23 Semih Kılıçsoy, Dk. 54 Muçi (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Jackson (İstanbulspor), Gedson, Colley, Zaynutdinov (Beşiktaş)

4’üncü dakikada Beşiktaş’ta sağ kanatta topla buluşan Rashica, arka direğe doğru ortasını açtı. Gelen topa iyi yükselen Cenk Tosun’un kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

22’nci dakikada İstanbulspor etkili geldi. Al Musrati’nin hatalı geri pasında topun arasına giren Mamadoui, topla kat ederek ceza sahası içerisine kadar girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mamadoui’nin şutunda kaleci Mert Günok, topu kurtardı. Mert’ten seken top tekrar önünde kalan Mamadoui’nin boş kaleye vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.

23’üncü dakikada Beşiktaş’ın golü geldi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Cenk Tosun, pasını ceza sahası içi sol çaprazındaki Semih Kılıçsoy’a aktardı. Bu oyuncunun topu sağ ayağına çektikten sonraki ayak içi vuruşunda uzak köşeye giden top ağlarla buluştu: 0-1.

36’ncı dakikada İstanbulspor’da sol kanattan Loshaj’ın kullandığı köşe vuruşta ön direğe gelen topa iyi yükselen Okan Erdoğan’ın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

45’inci dakikada Beşiktaş 2’nci gole yaklaştı. Orta alanda topla buluşan Al Musrati, savunma arkasına sarkan Cenk Tosun’u gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından sert vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Beşiktaş’ın üstünlüğü ile bitti.

52’nci dakikada İstanbulspor etkili geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Emrehan Gedikli, pasını sağ kanattaki Sambissa’ya gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazından bekletmeden ayak içi vuruşunda topu Mert Günok kurtardı.

54’üncü dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. Orta alanda Jackson’dan topu kapan Gedson, topla kat ettikten sonra pasını Muçi’ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

74’üncü dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanattan topla hareketlenen Rachica, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Semih Kılıçsoy’a pasını aktardı. Bu oyuncunun gelen topa gelişine vuruşunda topu kaleci Alp Arda direk dibinden çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

GEDSON VE ZAYNUTDINOV DERBİDE CEZALI

Beşiktaş'ta ceza sınırında bulunan Gedson Fernandes ile Baktiyor Zaynutdinov, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşan siyah-beyazlılarda ceza sınırında bulunan Gedson ve Zaynutdinov mücadelede sarı kart gördü. İki futbolcu da gelecek hafta oynanacak derbi maçta takımını yalnız bırakacak.