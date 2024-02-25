Sultangazi'de silahlı saldırı

Olay, saat 16.00 sıralarında Eski Habipler Mahallesi, Lalezar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre otomobilini park eden ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü koltuğundan oturan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.