"Devletin büyüklüğü adalettir, liyakattır"

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, Ankara'da bir otelde belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu. “Bu hareket bağımsızlık meşalesini yakan istiklal harbinin ruhudur, Mustafa Kemal'in ruhudur” diyen Çayır, "Bu hareket; bu millet kendi toprağında ve vatanında parya olmasın, azınlık olmasın diye ortaya çıkan milliyetçilerin, ülkücülerin, mazlumların partisidir. Bu hareket, Muhsin Yazıcıoğlu'dur. Bu hareket Ahmet Yesevi'dir. Bu hareket İmamı Azam'dır. Bu hareket dar ağacında son sözün ne dendiğinde son sözüm şudur; 'Milliyetçilik var olsun, vatan sağ olsun, İslam sağ olsun' diyen Mustafa Pehlivanoğlu'nun yoludur. Soruyorlar size; büyükşehirlerde birçoğunda oy vermek için parti arayan bu ülkenin vatanseverleri, serdengeçtileri, mazlumları, adalet olsun diye ortaya çıkan ülkücüleri, milliyetçiler, vatanseverler, mazlumlar, görüşü ne olursa olsun, oy verecek kimse yok diyenlere dönüp İstanbul'da Hüseyin Işık var, ülkücü milliyetçi aday var diyeceksiniz. Ankara'da Barış Ezer var diyeceksiniz. Kocaeli’nde Aslan kardeşim var diyeceksiniz. Kahramanmaraş'ta Ramazan Bağcı var diyeceksiniz. Evet diyeceksiniz ki hem partisi var, gitmiş adamın yanında azap duruyor, yanında işçi duruyor. Bu kabul edilir mi? Böyle bir anlayış olur mu? Hayatı boyunca bu memleket için ne bir yumruk atmış, ne bir yumruk yemiş, ne mücadelesi olmuş. Tayyip Erdoğan’ın yanında sıra duranları reddediyoruz; Milli Yol’a çağırıyoruz. Evet, yuvanız var. Muhsin Yazıcıoğlu’nun yolu var. Alparslan Türkeş'in de yolu burada. Birileri partiyi kazanç haline getirmiş olabilir. Oradan kendileri zenginlik kapısını açmış olabilir. Türkiye'de siyasetin temel bölgesi budur. Türkiye'de siyaset demek; kazanç demek, makam demek, mevki demek, güç demek. Bunu değiştirecek kim var? Hesabı olmayanlar, Muhsin Yazıcıoğlu’nun arkadaşları değiştirebilir. Gerçek ülkücüler değiştirebilir. Biz önce siyaset kurumunu değiştireceğiz. Milli Yol Partisi bir siyasi parti olarak görülmemelidir. Bu hareket inkılabı bir harekettir ve Allah'ın izniyle Türkiye'deki sistemi değiştirecektir" ifadelerini kullandı.

'NASIL KAZA OLDUĞUNU ÇIK ANLAT'

Geçtiğimiz günlerde görülen Muhsin Yazıcıoğlu davası hakkında konuşan Çayır, "Bizim usanmamızı, of dememizi, mahkemeden umut kesmemizi bekleyenler boşa beklerler. Bekletiyorlar ki, ilgi alaka azalsın, unutulsun. Düşünün, bir hırsızlık davası on beş yıl devam eder mi? Halen sonuç yok. Sayın Cumhurbaşkanı kaza diyor. Nasıl kaza olduğunu çık anlat" dedi.

'8 AY ÖNCE 25 LİRAYA İÇTİĞİM ÇORBA 100 LİRA OLMUŞ'

Türkiye'de iktidar ve muhalefet sorunu olduğunu belirten Çayır, "Tutmuş bir muhalefet sorunu var diyor. Muhalefet yok diyor, muhalefeti şikayet ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı masal kahramanı olmaktan vazgeç. Masal kahramanları bu ülkeyi nereye götürdü? 22 yıldır bu ülkeyi yöneten kim? Sensin. 22 yıl sonra dönüp bana milletimizin gözünün içine baka baka ben enflasyonu indireceğim, hayat pahalılığını sona erdireceğim, adaleti sağlayacağım dersen ben de derim ki bizimle dalga geçme. Aklımızla oynama artık yeter. Türkiye'nin iktidar problemi vardır. Muhalefet problemi vardır. Evet. Çünkü muhalefet yok. Hepsi çapsız. Vallahi çapsız. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi; Bu kardeşiniz hükümet olduğu müddetçe faiz gidecek enflasyon inecek dedi. Dedi mi? Evet, dedi. Ne oldu? Mehmet Şimşek’i getirdin. Bir de Amerika'da çalışan finansçı bir bayanı getirip Merkez Bankası'nın başına koydun. Sen biliyordun, hani filozoftu, hani profesördün, ekonomiden anladın. Ne oldu? Faiz çıkıyor, enflasyon çıkıyor. Enflasyon çıkıyor, faiz çıkıyor. Nerede hata? Bilmiyorlar, bilmiyorlar. Bilmediklerini de bilmiyorlar. Akıl almıyorlar. Akıl alan insan, iyi insandır. Akıl alan insan çok doğru hareket eder. Sekiz ay önce Hamamönü'nde çorba içtim. Sekiz ay önce kaç paraya çorba içtim biliyor musunuz? 25 lira. Şu an çorba kaç para oldu bildiğim nerede biliyor musunuz? 100 lira oldu. 10 bin lira emekliye para veriyorsun sonra dönüp bununla geçin diyorsun. Laf söyleyenleri de itham ediyorsun. Sen o kadar yukarıya çıktın ki. Sen milletin şu an ne acısını, ne sesini, ne feryadını duyacak halde değilsin. Bir açılışa bir Cumhurbaşkanı iki yüz üç yüz arabayla niye gider? Niye gider? Niye? Hep de siyah olmak zorunda mı bu araba? Hepsi siyah. Hepsi de üst marka olmak zorunda mı? Yok. Peki neden? Güya devletin büyüklüğü, inşaatın büyüklüğünde, arabanın büyüklüğünde aranırmış. Devletin büyüklüğü adalettir, liyakattır, vicdandır, merhamettir” diye konuştu.

Düzenlenen programda, Milli Yol Partisi’nin 43 ilde aday gösterdiği belediye başkan adayları tanıtıldı. Buna göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Işık, Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Adnan Başköse, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Al, Kırıkkale Belediye Başkan adayı Cantaş Kıymaz oldu. Ayrıca 22 yaşındaki Berkay Yılmaz da Gemlik Belediye Başkan adayı oldu.