Trabzonspor - Adana Demirspor: 1-0

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Burak Şeker, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok.

TRABZONSPOR: Uğurcan- Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi (Dk. 90 Kerem), Visca (Dk. 63 Pepe), Trezeguet (Dk 83 Faountas), Enis (Dk. 63 Onuachu)

ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliev- Atal (Dk 34 Michut), Gravillon, Semih, Mohammadi, Yusuf Sarı (Dk. 75 Yusuf Barasi), Muanza, Mendoza, Emre (Dk.61 Rodriguez), Yusuf Erdoğan (Dk. 75 Aymbetov), Balotelli (Dk. 61 Nani)

GOL: Dk. 21 Trezeguet, (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Berat, Eren, Abdullah Avcı ( Teknik direktör) (Trabzonspor)- Balotelli, Mendoza, Nani (Adana Demirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 +4 Rodriguez

5'inci dakikada Visca'nın sağ köşeden kullandığı kornerde Mendy, ceza alanı dışından gelişine sert vurdu; topu kaleci Magomedaliev güçlükle çeldi. Altı pas içinde kalan topta tehlikeyi savunma uzaklaştırdı.

21'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta kale çizgisine inen Visca'nın ortasında ceza alanı çizgisi üzerindeki Bardhi'nin şutu savunmadan döndü. Dönen topu takip eden Trezeguet, altı pastan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

24'üncü dakikada Eren'in kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Bardhi'nin yerden şutu direğe çarparak auta çıktı.

30'uncu dakikada sağ kanattan Visca'nın ortasında topu göğsüyle yumuşatan Trezeguet'in vole vuruşunda top üstten auta gitti.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

55'inci dakikada Visca'nın pasıyla ceza alanı sol çaprazda buluşan Bardhi'nin yerden şutunda top ağlara gitti. Gol, VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

62'nci dakikada konuk ekibin atağında savunmadan aldığı topla ilerleyen Gravillon'un uzaktan sert şutunu kaleci Uğurcan yumrukla uzaklaştırdı.

76'ncı dakikada ceza alanı içinde Michut'un yerden pasıyla buluşan Yusuf Barasi'nin şutu üstten auta çıktı.

90+4'üncü dakikada savundan aldığı topla ceza alına ilerleyen Onuachu, ceza sahası çizgisinde Rodriguez'in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Burak Şeker, Rodriguez'e kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 27'nci haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 2-0 kazandığı Pendikspor maçının 11'ine göre 1 farklı oyuncu ile sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan Fernandez’in yokluğunda Mendy’i stopere çekip, bu oyuncunun yerine Umut Güneş’e ilk 11’de görev verdi. Trabzonspor'da Fernandez, Hüseyin Türkmen ve uzun süreli sakatlığının ardından henüz hazır olmayan Orsic de maç kadrosunda yer almadı.

Trabzonspor’da Afrika Kupası’ndan dönen Nicolas Pepe ile Paul Onuachu, Pendikspor maçının ardından Adana Demirspor maçına da yedek kulübesinde maça başladı. Onuachu ve Pepe, karşılaşmanın ikinci yarsında forma şansı buldu.

EPİLEPSİ'YE FARKINDALIK PANKARTI

Trabzonspor ile Adana Demirspor arasında oynanan maçta epilepsi farkındalığına dikkat çekildi. Trabzonsporlu futbolcular, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin hayata geçirdiği Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasına destek olmak amacıyla seremoniye “Farkında Ol, Destek Ol, #EpilepsiİçinBak” yazılı pankart ile çıktı.

TRABZON'DA TRİBÜNLER YİNE BOŞ KALDI

Süper Lig’in ikinci devresine kötü başlangıç yapan Trabzonspor'da taraftarlar, Adana Demirspor maçına fazla ilgi göstermezken, tribünlerin büyük bölümünde yine boşluklar dikkati çekti. Konuk ekipte az sayıda taraftar da misafir tribünde yerlerini alarak takımlarına destek oldu.