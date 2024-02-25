Özden ATİK - Emre Can URAN / İSTANBUL,

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Büyükçekmece'de Bartın Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin hemşehri buluşmasına katıldı. Programa dernek yöneticilerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri de katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Tunç, "Geçtiğimiz 5 yıl, İstanbul'a değer katan ne yapıldı? Şöyle baktığımız zaman hatırladığımız algı çalışmasından başka bir şey var mı? Göremiyoruz. Sadece reklam, sadece büyük panolarda yapılmayanı yaptı gibi göstermek. Sosyal medyada geçmişte yapılanları sanki kendisi yapmış gibi göstermek. Bundan başka birşey yok. Onun için algı belediyeciliği değil, İstanbul'da artık gerçek belediyecilik, hizmet ve eser siyaseti zamanı. İnşallah bunu Murat Kurum başkanımızla gerçekleştireceğiz. Bundan hiç şüphemiz yok" dedi.

İsim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Bakan Tunç, "İstanbul'da sadece İstanbul'u düşünen bir belediye başkanına ihtiyaç var. Bunu inşallah İstanbul 31 Mart'ta gerçekleştirecek ve rekor oyla gerçekleştirecek. Hiçkimsenin tahmin etmeyeceği bir yüksek oranda oyla gerçekleştirecek" diye konuştu.

"DEPREM ÖNCESİ GÜNLERE DÖNMEK İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Şu anda Türkiye'nin depremden dolayı şehirlerini ayağa kaldırma ihtiyacı var. Bir an önce 11 şehrimizi yeniden inşa etmek durumundayız. Pandeminin getirdiği ekonomik hasar var. Bir an önce bunu ortadan kaldırıp halkımızın alım gücünü artırmak için çalışıyoruz. Emeklimizin, işçimizin, memurumuzun alım gücü artsın, yine o eski refah günlerine, pandemi öncesi, deprem öncesi günlere tekrar geri dönmek için canla başla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışıyoruz. İnşallah 31 Mart'ta ak belediyecilik, gerçek belediyecilik, Cumhur İttifakının başarısıyla sandıklardan Türkiye büyük bir başarıyla ortaya çıktığında önümüzde 4 yıllık bir genel seçimlere kadar istikrar süreci var. Bu ekonomimizi de canlandıracak bir süreç, Türkiye'nin şehirlerini de kalkındıracak bir süreç olacak inşallah." şeklinde konuştu.

BÜYÜKÇEKMECE'YE BÜYÜK ADLİYE SARAYI MÜJDESİ

Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak Büyükçekmecemize bir müjdemiz var. O da Büyükçekmece Adalet Sarayı. 2024 yılı yatırım programına aldık. O parçalı binalardan, üç ayrı yerden, Büyükçekmece'yi kurtararak Büyükçekmecemize ve çevre ilçelere de hizmet verebilecek bu bölgeye hizmet edecek büyük bir Adliye Sarayını Büyükçekmecemize inşallah kazandıracağız. Yatırım programına alınmış durumda. Şimdi arsası da hazır, imar planı çalışmaları da yapıldı ve inşallah proje çalışmalarını da tamamladıktan sonra yapım ihalesini gerçekleştireceğiz" dedi.

"HER BELEDİYENİN NÜFUSUNA GÖRE PAYLAR AKTARILIYOR"

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'un eşinin de Bartınlı olduğunu ifade eden Tunç, "Yengemiz Bartın Ulus'lu. Dolayısıyla Bartın için de ayrı bir önemi var bu seçimin. Çünkü bakanlık döneminde de Bartın'a büyük faydası oldu. Millet bahçesinin kazandırılmasında, o şehirlerimizin yeniden dizaynında özellikle büyük desteklerini gördük ve inşallah büyükşehir belediye başkanı olduğunda da çok büyük desteklerini Bartınlılar olarak görmeye devam edeceğiz.Gerçek belediyecilik herkese eşit adil adaletli hizmet götürmektir. Gerçek belediyecilik erişilebilir olmaktır, dürüst olmaktır, yolsuzluğa bulaşmamaktır. İnşallah Büyükçekmece'de yolsuzluğun y'si bile konuşulmayacak, konuşulmaması lazım " dedi.

Adalet Bakanı Tunç "31 Mart seçimlerinde de yine yerel yönetim hükümet uyumu dediğimiz zaman birileri şunu söylüyor; 'Hükümet olarak siz muhalefet belediyelerine destek vermeyecek misiniz?'Veriyoruz. Her belediyenin nüfusuna göre paylar aktarılıyor; ama o payların nerelere çarçur edildiğini hep beraber de görüyoruz. Onun için değerli hemşehrilerim, şehrin belediye başkanı, şehir emini eğer şehrin milletvekilleriyle, bakanlarıyla, hükümetiyle kafa kafaya verirse uyum içerisinde çalışırsa kendisine ayrılan kaynağın da ötesinde o projeler için ürettiği projeler için ayrı ayrı destek alabilir. İnşallah bu avantajı hem Büyükçekmecemizde, hem de İstanbulumuzda, Türkiye'nin her yerinde sağlayacağız ve milletimize teşekkür borcumuz artarak devam edecek inşallah." şeklinde konuştu.