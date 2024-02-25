Türkiye gruptaki ilk galibiyetini aldı

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ademir Zurapovic, Geert Jacobs, Petar Pesic

TÜRKİYE: Kenan Sipahi 7, Şehmus Hazer 8, Tarık Biberovic 11, Yiğitcan Saybir 3, Sertaç Şanlı 20, Melih Mahmutoğlu 7, Sadık Emir Kabaca 2, Berk Uğurlu, Ercan Osmani 14, Okben Ulubay 2, Erten Gazi 2, Furkan Haltalı

İZLANDA: Fridriksson 14, Gudmundsson 8, Hermansson 15, Palsson 11, Hlinason 12, Gunnarsson 3, Steinarsson 12, Stymir Thrastarson, Henningsson

1’İNCİ PERİYOT: 16-16

İLK YARI: 35-30

3’ÜNCÜ PERİYOT: 54-47

5 FAUL: 34.51 Hermansson (İzlanda)

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya A Milli Takım, Kenan Sipahi, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Yiğitcan Saybir ve Sertaç Şanlı ilk 5’iyle başladı. İzlanda’nın ilk 5’i ise Elvar Fridriksson, Jon Axel Gudmundsson, Martin Hermansson, Kristinn Palsson ve Tryggvi Hlinason’dan oluştu. Karşılaşmaya Şehmus ve Kenan’dan bulduğu sayılarla başlayan milli takım, mücadelenin ilk 5 dakikasını 7-5 önde geçti. Kalan bölümde Hermansson ve Hlinason ile etkili olan İzlanda’ya milli takım, Melih ve Ercan ile karşılık verince ilk periyot 16-16 sona erdi.

İkinci periyoda hücumda daha etkili başlayan milliler, Ercan ve Sertaç’ın hücumda bulduğu sayılarla farkı açmayı başardı ve periyodun bitimine 4:35 kala farkı 6’ya çıkardı: 30-24. Kalan bölümde aradaki farkı koruyan milli takım, ilk yarıyı 35-30 önde tamamladı.

İkinci yarıya hücumda etkili başlayan milli takım, Tarık Biberovic ve Melih’ten bulduğu sayılarla farkı açmaya başladı. Periyodun bitimine 5.36 kala Erten Gazi’den bulduğu 2 sayılık isabetle milli takım, farkı çift haneye çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 50-39. Periyodun kalan bölümde skor bulmakta zorlanan Türkiye, rakibine kolay sayı imkanı tanımadı ve son periyoda 54-47 önde girdi.

Son periyoda etkili başlayan İzlanda oldu. Hermansson ile hücumda etkili olan İzlanda, karşılaşmanın bitimine 7.29 kala farkı 3’e indirdi: 56-53. Karşılaşmanın son 2 dakikasına milliler, 68-64 önde girdi. Son 3 saniyeye 75-74 geride giren A Milli Basketbol Takımı, Tarık Biberovic'in bulduğu basketle mücadeleden 76-75 galip ayrıldı.

BAKAN BAK YALNIZ BIRAKMADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye-İzlanda karşılaşmasını tribünden takip etti. Bu önemli maçta millileri yalnız bırakmayan Bak, karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte izledi.