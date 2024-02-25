Yılmaz:"Turgut başkanımız, Ankara'nın sermayesine sermaye ekleyecek"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında Ankara'ya yapacağı hizmetleri anlattı. Altınok, öncelikli projelerin başında ulaşımın yer aldığını belirterek, "İlk işlerimizden bir tanesi, ulaşım problemini çözmek olacak. Ankara'da duraklardaki kuyruklar uzadı. Otobüse binen vatandaşlarımız balık istifi gibi, üst üste. Başkentimizdeki insanımız bunu hak edemez. Ankara'daki trafik çilemizi sonlandıracağız. Projelerimiz hazır. Ankara, havalimanına metrosu olmayan tek başkent. Koru-Eryaman- Devlet Mahallesi metrosunu yapacağız. Siteler- Ulubey metro hattı yapacağız. Ümitköy- Batıkent birbirine bağlanacak. Ovacık- Etlik- İncirli- Esertepe bağlantısı için havalimanından gelecek olan metromuz, Çubuk, havalimanı, Saray, Pursaklar, Kuzey Ankara, Keçiören, Altındağ, Etlik Şehir Hastanesi ve Ovacık'a kadar olan metro hattını başkente kazandıracağız. Tüm üniversite öğrencilerine ulaşımı ücretsiz yapacağız. 'Ank Kart' sistemi getirip her ay 5 bin TL yatıracağız. Desteklerimiz artarak devam edecek. Sosyal refah desteği kapsamındaki desteği 400 TL'den 2 bin 500 TL'ye çıkarıyoruz. Kış aylarında 4 ay 500 TL değil, 1000 TL'lik doğal gaz desteği sağlayacağız" dedi.

'10 BİN KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU YAPACAĞIZ'

Ayrıca her ay 20 bin üniversite öğrencisine burs vereceklerini belirten Altınok, "Öğrencilere sinema ve tiyatro 'Ank Kart' ile ücretsiz olacak. 50 bin öğrencimizin 'Ank Kart'ına oyun platformlarında kullanması için 500 TL vereceğiz. 23 üniversitenin kampüsünde çaylarını, simitlerini yiyip içecekler. Öğrencilere anne yemeğini ücretsiz sunacağız. Her ay 20 bin üniversite öğrencimize 1500 TL burs vereceğiz. 10 bin kişilik öğrenci yurdu yapacağız. Elektrik ve suyu belediyeden olacak şekilde 10 bin öğrencimize düşük kiralı konut yapacağız. Amatör spor kulüplerimize destek vereceğiz. E-spor arenası kazandıracağız. Bütün ilçelere spor tesisi, yüzme havuzu, kütüphane, kreş, teknoloji merkezleri kurup kütüphanelerini donatacağız" ifadelerini kullandı.

'METRO VE OTOBÜSLER 24 SAAT ÇALIŞACAK'

Ankara'daki metro ve otobüs seferlerinin 24 saat hizmet vereceğini belirten Altınok, ayrıca otobüs ve minibüs esnafının da mağdur edildiğini belirterek, "Minibüs ve otobüs esnafımız batırıldı. Minibüs esnafımızın geçmiş haklarıyla beraber haklarını vereceğiz. 65 yaş üstü vatandaşlarımız da rahat bir şekilde binecek. Kanalizasyonu olmayan suyu olmayan birçok köyümüz var. 2 yıl içerisinde köylerimizin alt yapısını bitireceğiz. Köylerdeki vatandaşlarımızın ayağı çamura değmeyecek. Her yıl 500 litre ücretsiz mazot desteği vereceğiz. Ankara'nın 4 ayrı noktasında başkent üretme çiftliği kuracağız. Et ve süt fabrikası alacağız. 20 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacağız. Vatandaşlarımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız" dedi.

‘MASTER PLANLAR ÇİZİLECEK’

Ankara'nın imar projesinin olmadığını ve bu anlamda göreve geldikleri takdirde şehrin master planının çizileceğini ifade eden Altınok, "Törekent metrosunu Yenikent'e kadar uzatacağız. Sadece metro projeleriyle değil, yeni kavşaklarla, sinyalizasyonlarla trafiği rahatlatacağız. Ankara’mıza yeni bulvarlar kazandırmak suretiyle trafik yükünü hafifleteceğiz. Filomuza yeni elektrikli otobüsler ekleyeceğiz. Ankaralılar yeni otobüslere binecek. İlk yapacağımız işlerden biri bu. Ulaşım derdi, çilesi Ankara'da çözülecek. Ankara'ya yeni 10 tane organize sanayi bölgesi yapacağız. Master planlar çizilecek. Ankara'nın bir imar planı yok. Bunu da hızla yapıp hayata geçireceğiz. Kentsel dönüşümde de hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm projelerini harekete geçireceğiz. Ankara, Türkiye Yüzyılı'nda yeniden parlayacak. Nasıl ki Keçiören'i Türkiye'nin parlayan yıldızı yaptıysak, Ankara'mızı da Türkiye'nin ve dünyanın şehircilikte parlayan yıldızı yapacağız. Ankara’m, değişime hazır mısın? İnşallah alt yapısı pırıl pırıl olan bir başkent olacak, insanların köprü altında mahsur kalmadığı bir başkent olacak" diye konuştu.

'BUNUN HESABI ANKARA HALKINA VERİLMELİ'

Toplantıya katılan ve Turgut Altınok'un projelerini dinleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yılmaz, Turgut Altınok'un seçim projelerini son derece başarılı bulduğunu ifade ederek, "Altyapıdan sosyal desteklere, ekonomik belediyecilikten kültür sanata kadar çok geniş bir yelpazede son derece iyi yapılmış bir hazırlığa şahitlik yaptık. Huzurunuzda kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Tabii ki Ankara halkının takdiriyle seçildiği halde çok güzel projeler, çok güzel fikirlerle geleceğini hep birlikte gördük. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum; siyaset aynı zamanda bir hesap verme mekanizmasıdır, demokratik siyaset hesap vermeyi gerektirir. Bir seçime girdiğinizde ne söylediniz, ardından neler yaptınız? Bu çok önemlidir. Siyasete olan güvenin temeli de budur. Yapamayacağınız şeyi söylemeyeceksiniz. Söylediğiniz şeyi sonuna kadar takip edip çalışacaksınız. Özellikle Ankara'nın son beş yılda söylenen, vadedilen birçok projeye kavuşamadığını, bunların gerçekleşmediğini çok somut verilerle Turgut Bey ortaya koymuş oldu. Bunun hesabı Ankara halkına verilmeli diye inanıyorum. Demokrasinin gereği de, siyasete olan güvenin gereği de budur" dedi.

'ALTYAPIYA YATIRIM YAPMADAN DEVAM ETME İMKANI YOK'

Turgut Altınok'un altyapıya ilişkin projelerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Altyapıya 3-5 sene yatırım yapmadan belki idare edebilirsiniz. Ama bu biraz daha uzarsa artık o altyapı o şehri kaldıramaz hale gelir. Dolayısıyla bu şehrin uzun bir süre daha altyapıya yatırım yapmadan devam etme imkanı yoktur. Bu bakımdan havaalanı metrosu gibi altyapı projeleri, ulaşıma yapılacak altyapı yatırımları, şehirleşme, kavşaklar, çok çeşitli projeleriyle Turgut başkanımız yeniden Ankara'nın sermayesine sermaye ekleyecek" diye konuştu.

Altınok'un Ankara'da fuar alanı konusunda da somut projeler ortaya koyduğunu ifade eden Yılmaz, "Bir yılda bu işi bitireceğim' dedi. Siyaset biraz da iddia meselesidir. Bu iddiayı ortaya koydu ve bütün Ankaralılarla paylaşmış oldu. Diğer yandan sosyal belediyecilik anlamında da çok geniş yelpazede projeler dinledik. Özellikle beni en çok etkileyen gençlere dönük projeleri oldu. Üniversite gençleri başta olmak üzere sosyal kültürel faaliyetlerden ulaşım desteklerine, barınmadan beslenmeye her alanda gençlerle birlikte olacak bir belediye vizyonunu ortaya koymuş oldu. Ekonomik belediyecilik anlamında da, şehir ekonomileri anlamında da gerçekten örnek olabilecek nitelikte bir çerçeveyi yine hep birlikte dinledik. Tarıma çok büyük vurgu yaptı. Artık bizim şehirlerimizin kırsalında tarımı geliştirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.